В изнасиловании в Кагарлыке появилась новая потерпевшая: адвокат заявила о насилии над несовершеннолетней

Адвокат пострадавшей по делу об изнасиловании в Кагарлыке на Киевщине Нели Погребицкой сообщила, что подозреваемые полицейские совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры девушки – Аллы.

Об этом заявила на брифинге, 25 июня, адвокат Елена Сотник. По ее словам, правоохранители фактически похитили ее и совершали следственные действия без каких-либо оснований. Произошло это, по информации адвоката, за несколько часов до событий с Нелей.

"У нас есть еще один фигурант по этому делу и мы заявление уже подали. О совершении преступления в отношении малолетней сестры Нели, которую зовут Алла. В отношении нее также эти самые подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с Нелей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней", – заявила Сотник.

Адвокаты заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что она там является единственной властью и им не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.

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