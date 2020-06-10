В хостеле Киева устроили резню: потерпевший – в тяжелом состоянии. Фото 18+

В одном из хостелов Киева 24-летнего мужчину во время сна ранили ножом в шею. Пострадавший по состоянию на 10 июня находился в тяжелом состоянии в больнице, а подозреваемого задержали.
Как написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, к правоохранителям обратился медик с сообщением о мужчине с ранением в шею в хостеле на улице Кубанской Украины. Пострадавшего без сознания госпитализировали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко отметил, что на месте правоохранители обнаружили двух товарищей раненого, один из которых собирал свои вещи, чтобы сбежать.
"Опросив обоих мужчин, мы установили, что в тот вечер все трое в комнате хостела употребляли спиртные напитки. После застолья мужчины легли спать. Дождавшись, когда потерпевший уснет, друг по рюмке взял со стола нож и нанес один удар в шею пострадавшему. Его действия увидел и остановил сосед, который проснулся от крика о помощи", – добавил Герасименко.
В хостеле Киева устроили резню
По его словам, подозреваемый сознался в содеянном и объяснил это тем, что "давно терпел психологическое насилие со стороны потерпевшего".
Правоохранители изъяли и направили на экспертизу нож со следами крови, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Черниговской области.
Следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы.
В хостеле Киева устроили резню
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