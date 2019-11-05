В ход пошел нож: в больнице Киева разыгралась кровавая драма

В Печерском районе Киева вечером 4 ноября был тяжело ранен мужчина.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, это произошло в Лабораторном переулке на территории Киевской городской клинической больницы №17.

44-летний киевлянин получил проникающее ножевое ранение и был госпитализирован.

По информации свидетелей, произошел конфликт, в результате которого один мужчина напал на другого.

Раненый назвал правоохранителям имя напавшего и они оперативно задержали его неподалеку от места преступления.

По информации источника, подозреваемым оказался 33-летний житель Хмельницкой области.

Предварительная квалификация - ст.121, ч.1 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла страшная трагедия - родители нашли ребенка мертвым в собственной квартире.

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