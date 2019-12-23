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23 декабря • обновлено в 19:05
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В парке Киева расстреляли человека: подробности смертельного ЧП

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В Днепровском районе Киева в понедельник, 23 декабря, неизвестный застрелил мужчину.

Злоумышленник скрылся с места инцидента, он разыскивается. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Уточняется, что преступление произошло в Гидропарке. Жертва скончалась на месте от полученных ранений.

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Иллюстрация

Иллюстрация

"Полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника", – сказано в сообщении.

Информация по данному факту зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

Добавим: накануне "Информатор" со ссылкой на собственные источники писал, что в Гидропарке возле кафе "Очеретяный кот" неизвестный на авто Volkswagen Passat обстрелял машину Toyota и скрылся в сторону моста Патона. По данным издания, водитель Toyota получил тяжелые ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ресторане "Баку" в Киеве 2 декабря открыли стрельбу. Она произошла в результате конфликта между 29-летним жителем столицы и лицами кавказской национальности.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Стрельба в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины убийство стрельба
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