В Гидропарке Киева устроили стрельбу с пострадавшим: подозреваемый задержан. Фото

Правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в совершении стрельбы в Гидропарке Киева, в результате которой пострадал человек.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, не указывая дату инцидента. К правоохранителям поступило сообщение о ранении мужчины на территории Гидропарка, они вместе с медиками сразу отправились на место происшествия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Работники полиции установили, что между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, который продолжился на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении", – говорится в посте.

Подозреваемого в совершении стрельбы в Гидропарке Киева задержали Полиция Киева

Так, 27-летнего пострадавшего госпитализировали и прооперировали. По состоянию на 6 августа его жизни ничего не угрожало.

Правоохранители установили местонахождение авто и поймали подозреваемого. Им оказался 36-летний гражданин другого государства, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Обухов (Киевская область) неизвестный водитель на авто открыл стрельбу возле остановки общественного транспорта, в результате чего пострадала 20-летняя девушка.