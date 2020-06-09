В Гидропарке Киева из воды достали тело мужчины. Видео 18+

В Гидропарке Киева из воды достали тело утопленника.

Трагедия произошла во вторник, 9 июня. О погибшем написали на странице "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав видео с места события (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Три молодых парня решили переплыть на другой берег реки. Двое вернулись после того, как почувствовали, что это очень трудно, а третий – поплыл дальше... Позже его тело достали спасатели", – говорится в посте.

В Гидропарке Киева из воды достали тело мужчины. Иллюстрация

Другие детали трагедии пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 июня из окна 21 этажа жилого дома выпал парень 2000 года рождения. В результате инцидента он погиб.

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