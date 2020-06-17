В Фастове убили мужчину: начальник полиции Киевщины раскрыл первые детали с места преступления. Фото 18+

В Фастове (Киевская область) вечером во вторник, 16 июня, убили мужчину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, который прибыл на место убийства. Он также показал фото с места преступления.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 20:33. Личность погибшего пока не установили, ему около 30 лет.

Расследование преступления продолжается. Небытов отметил, что полиция надеется до утра задержать убийц.

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В Фастове произошло убийство

В Фастове произошло убийство

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Фастове нетрезвый мужчина устроил резню. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину – госпитализировали.