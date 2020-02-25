В Киеве автобус с пассажирами влетел в "бусик": есть пострадавшие. Первое видео

В Киеве вечером 25 февраля произошло ДТП с городским автобусом и Mercedes.

Столкновение случилось возле ТРЦ "Гулливер". Об этом сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook, опубликовав видео очевидцев аварии.

В инциденте пострадали пассажиры автобуса, однако их точное количество и серьезность травм пока неизвестна.

В Киеве произошло ДТП с автобусом Скрин видео

Один из пассажиров рассказал, что некоторые люди в автобусе травмировались из-за сильного падения.

Добавим, на опубликованных кадрах видно, что у общественного транспорта разбито лобовое стекло. Вероятно, водитель врезался в микроавтобус Mercedes, который ехал впереди.

Как писал OBOZREVATEL, 24 февраля в Киеве произошло ДТП с участием фуры и маршрутного автобуса №474 с людьми в салоне, в результате которого пострадали 12 человек.

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