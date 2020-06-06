В день убийства 5-летнего Кирилла Тлявова копы совершили более 10 выстрелов

Следующие судебные заседания по делу об убийстве полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова назначены на 18 и 19 июня.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в новом видеообращении. По ее словам, в день трагедии, 31 мая 2019 года, пьяные правоохранители, развлекаясь, совершили более 10 выстрелов в сторону места, где играл ребенок.

На следующих заседаниях суда планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.

Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейского и продолжении действия обязательств, возложенных судом на остальных обвиняемых.

Как сообщал OBOZREVATEL: