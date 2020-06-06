В день убийства 5-летнего Кирилла Тлявова копы совершили более 10 выстрелов

Следующие судебные заседания по делу об убийстве полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова назначены на 18 и 19 июня.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в новом видеообращении. По ее словам, в день трагедии, 31 мая 2019 года, пьяные правоохранители, развлекаясь, совершили более 10 выстрелов в сторону места, где играл ребенок.
На следующих заседаниях суда планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.
Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейского и продолжении действия обязательств, возложенных судом на остальных обвиняемых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая прошлого года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Вскоре подозрение объявили другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. Четвертое подозрение объявили подростку, который также был на месте преступления.
В начале мая 2020 года Петровец и Кривошея вышли на свободу под залог.
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