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6 июня • обновлено в 22:17
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В день убийства 5-летнего Кирилла Тлявова копы совершили более 10 выстрелов

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Следующие судебные заседания по делу об убийстве полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова назначены на 18 и 19 июня.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в новом видеообращении. По ее словам, в день трагедии, 31 мая 2019 года, пьяные правоохранители, развлекаясь, совершили более 10 выстрелов в сторону места, где играл ребенок.

На следующих заседаниях суда планируют исследовать протоколы следственных экспериментов.

Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейского и продолжении действия обязательств, возложенных судом на остальных обвиняемых.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство полицией ребенка под Киевом
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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