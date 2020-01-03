В деле Шеремета сорвали следственный эксперимент: названы главные нарушения

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента без своих адвокатов.
Адвокат Маси Найем в Facebook сообщил о нарушениях, которые допустили следователи. Юрист отметил, что один из трех адвокатов Антоненко получил информацию о проведении эксперимента за час, а другой вообще не получил никаких сообщений состоянию на 20:00.
Также Найем перечислил нарушения, которые были допущены в ходе дела:
Сообщение о следственном эксперименте было предоставлено не за трое суток (ст. 111 УПК).
Согласно ч. 8 ст. 133 УПК, лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомленным о нем другим путем не позднее чем за три дня до дня, когда она должна прибыть по вызову.
Следователи пытались привлечь адвоката из Центра бесплатной помощи. Это нарушение ст. 49 УПК, а также ст. 53 УПК. В ст. 49 указаны случаи, когда следователь и прокурор могут привлечь защитника из Центра бесплатной помощи.
Согласно ст. 53 УПК, следователь и прокурор могут привлечь защитника БПД для проведения отдельного следственного действия, если есть необходимость провести неотложную процессуальное действие, а защитник, которого сообщили об этом заранее, не может прибыть.
Согласно п. 4 ст. 223 УПК, проведения следственных (розыскных) действий в ночное время (с 22 до 6:00) не допускается, за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к потере следов уголовного преступления или побега подозреваемого.
"Павла (Шеремета) убили три года назад, потери следов здесь не может быть. Побег невозможен – подозреваемый арестован… Как адвокат может подготовиться и прибыть за час до следственного действия? Кроме того, как он может подготовиться при отсутствии материалов, которые ему не дают? То есть, на брифинге сказали об определенных доказательства, а адвокатам их не дают", – подчеркнул Найем.
Следственный эксперимент по делу Шеремета
Задержанный Антоненко
Следственный эксперимент с подозреваемой Кузьменко
Следственный эксперимент с подозреваемой Кузьменко
Следственный эксперимент с подозреваемой Кузьменко
Полиция оцепила квартал
Следственный эксперимент по делу Шеремета
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 2 января в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета устроили срочный следственный эксперимент на улицах Киева.
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