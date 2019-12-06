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6 декабря • обновлено в 12:20
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/ Криминал

"В чужой паспорт – свое фото": в Киеве разоблачили новую схему мошенничества. Видео

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В Киеве женщину заподозрили в хитрых кражах. Она якобы приходила устраиваться на работу, присваивала документы и деньги сотрудников, а после – в чужой паспорт вклеивала свое фото и повторяла схему.

Женщину уже начали разыскивать. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Эта барышня пришла устраиваться на работу в кафе на Жилянской, 116, и похитила паспорт и деньги сотрудников. Затем в этот паспорт вклеила свое фото и пошла по такой же схеме устраиваться в магазин в Киевской области. И там также осуществила кражу", – говорится в посте.

В Киеве разоблачили новую схему мошенничества

В Киеве разоблачили новую схему мошенничества

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщину обвинили в попрошайничестве в метро. Она якобы на протяжении уже нескольких месяцев постоянно плакала и рассказывала людям о том, что ее дочь погибла в аварии, а еще двое детей оказались в больнице. Но дело в том, что поделиться хоть какими-то деталями, данными женщина не могла.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Махно Володимир
Махно Володимир
100% с донбасса. попахивает их схемами, которые они переняли с россии. они там все побратались....
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