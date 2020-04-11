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11 апреля • обновлено в 13:07
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/ Криминал

В Чернобыльской зоне уже неделю не могут потушить масштабные пожары. Страшные фото

1.1т
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В субботу утром, 11 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжали тушить пожары, которые разгорелись еще 4 апреля.

По состоянию на 7:00 горел травяной настил, камыш и лесная подстилка на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

К тушению привлекли более 300 человек и более 80 единиц техники, в том числе и авиацию. Самолеты и вертолеты 10 апреля совершили 96 сбросов воды – 240 т.

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Радиационный фон в Киеве и Киевской области находился в пределах нормы (г. Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час. Допустимый фон – 0,05 мР/час).

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/час, на КДП "Дитятки" – 0,01 мР/час. Допустимый уровень – в 0,055 мР/час.).

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения разместила на своей странице в Facebook карту и таблицы с данными о гамма-излучение, а глава Общественного совета управления Александр Сирота опубликовал жуткие фото, на которых ЧП выглядит как настоящий "огненный апокалипсис".

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Александр Сирота

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения

Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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