В Чернобыльской зоне уже неделю не могут потушить масштабные пожары. Страшные фото

В субботу утром, 11 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжали тушить пожары, которые разгорелись еще 4 апреля.
По состоянию на 7:00 горел травяной настил, камыш и лесная подстилка на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
К тушению привлекли более 300 человек и более 80 единиц техники, в том числе и авиацию. Самолеты и вертолеты 10 апреля совершили 96 сбросов воды – 240 т.
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Радиационный фон в Киеве и Киевской области находился в пределах нормы (г. Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час. Допустимый фон – 0,05 мР/час).
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/час, на КДП "Дитятки" – 0,01 мР/час. Допустимый уровень – в 0,055 мР/час.).
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения разместила на своей странице в Facebook карту и таблицы с данными о гамма-излучение, а глава Общественного совета управления Александр Сирота опубликовал жуткие фото, на которых ЧП выглядит как настоящий "огненный апокалипсис".
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Александр Сирота
Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Данные о пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения
Facebook/Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
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