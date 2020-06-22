В Чернобыльской зоне произошел новый пожар: горело 3 гектара

Криминал 09:00, 22.06.2020 Обновлено: 09:02, 22.06.2020

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы Киевской области загорелся лес.

По информации пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), 21 июня к спасателям поступила информация о возгорании лесной подстилки на территории Лубянского лесничества. В 20:40 пожар локализовали на площади 3 га.

"По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 11 человек и 3 единицы техники лесного хозяйства”, – сообщили в ГСЧС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ГСЧС назвали версии масштабного пожара в Чернобыльской зоне в апреле 2020 года.

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