В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары: где остались очаги тления
В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на утро 21 апреля спасатели продолжали тушить пожары.
Речь идет о территориях Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом написала пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем", – говорится в сообщении.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь путепроводников Вооруженных Сил Украины. Таким образом было создано 405 км минерализованных полос. К тушению привлекли более 1300 человек и 340 единиц техники (в том числе и вертолеты).
По данным ГСЧС, угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения по состоянию на утро 21 апреля не было. В то же время радиационный фон в Киеве и Киевской области был в пределах нормы и не превышал естественных фоновых значений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.