В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары: где остались очаги тления

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на утро 21 апреля спасатели продолжали тушить пожары.

Речь идет о территориях Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом написала пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем", – говорится в сообщении.

В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары Скриншот

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь путепроводников Вооруженных Сил Украины. Таким образом было создано 405 км минерализованных полос. К тушению привлекли более 1300 человек и 340 единиц техники (в том числе и вертолеты).

По данным ГСЧС, угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения по состоянию на утро 21 апреля не было. В то же время радиационный фон в Киеве и Киевской области был в пределах нормы и не превышал естественных фоновых значений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.

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