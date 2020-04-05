В Чернобыльской зоне пожар вспыхнул с новой силой: огонь охватил 100 га, радиация выше нормы

Ситуация с пожаром, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, вблизи с. Владимировка Котовского лесничества, 5 апреля осложнилась. Огонь охватил уже 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

Об этом написал в. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook. По его словам, спасатели продолжили бороться с пожаром (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ситуация сложная. Огонь распространился на 20 гектаров Чернобыльской зоны, но в целом пылает более 100 гектаров", – написал Фирсов.

В Чернобыльской зоне пожар вспыхнул с новой силой

"Есть плохие новости – в центре пожара радиация выше нормы. Как видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", – подчеркнул он.

Фирсов отметил, что в последнее время очень часто случаются ситуации, когда кто-то поджигает траву, а затем огонь перекидывается и на деревья.

В то же время пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте написала, что в 7:00 5 апреля открытого огня не было, тлели отдельные очаги, радиационный фон был в пределах нормы. Но позже ситуация изменилась.

"В 8:40 самолет АН-32 (32) ГСЧС вылетел из г.Нежин в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. В 9:53 в Зону отчуждения вылетел еще один самолет АН-32 (31)", – отметила пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

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