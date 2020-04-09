В Чернобыльской зоне пожар нанес новый ущерб: эвакуирован поселок, перекрыты КПП

На территории Чернобыльской зоны отчуждения в четверг утром, 9 апреля, более 310 спасателей и 90 единиц техники, в том числе и авиация, продолжали тушить масштабный лесной пожар, вспыхнувший еще 4 апреля.Также были эвакуированы жители пгт Полесское, перекрыто несколько КПП.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте, к тушению были привлечены подразделения ГСЧС и пожарной охраны ГАЗО.

В Чернобыльской зоне пожар вспыхнул с новой силой

Где наблюдался пожар:

Вблизи с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества тлела лесная подстилка отдельными ячейками на площади около 20 га.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля тлел травяной настил и кустарники отдельными ячейками.

На территории Котовского лесничества тлел травяной настил между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения огня не было.

Всего к тушению пожара в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники. 8 апреля авиация ГСЧС осуществила 61 сброс (248 тонн) воды.

Позже начальник отдела полиции зоны Чернобыльской ЧАЭС Ян Обжелянский во время брифинга рассказал детали ЧП, написал УНН.

"Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуировано. На эту территорию ограничен проезд, перекрыты контроль-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч", – подчеркнул он.

Мужчина добавил, что постоянно проводятся авиаразведки с квадрокоптеров для установления возможных правонарушителей.

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