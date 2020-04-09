В Чернобыльской зоне пожар вспыхнул с новой силой: к тушению привлекли более 300 спасателей и авиацию

На территории Чернобыльской зоны отчуждения в четверг утром, 9 апреля, более 310 спасателей и 90 единиц техники, в том числе и авиация, продолжали тушить масштабный лесной пожар, вспыхнувший еще 4 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины на своем сайте. К тушению были привлечены подразделения ГСЧС и пожарной охраны ГАЗО.

В Чернобыльской зоне пожар вспыхнул с новой силой

Где наблюдался пожар:

Вблизи с. Чистогаловка на территории Корогодского лесничества тлела лесная подстилка отдельными ячейками на площади около 20 га.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля тлел травяной настил и кустарники отдельными ячейками.

На территории Котовского лесничества тлел травяной настил между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения огня не было.

Всего к тушению пожара в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники. 8 апреля авиация ГСЧС осуществила 61 сброс (248 тонн) воды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Ситуация с пожаром, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, 5 апреля осложнилась. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

В Чернобыльской зоне отчуждения 6 апреля спасатели продолжали тушить масштабный лесной пожар.

На Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он забавы ради поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше.

В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория Чернобыльской зоны отчуждения.

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