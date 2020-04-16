В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар. Первые фото
В Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook. По его словам, огонь разгорелся возле села Корогод в Зоне отчуждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16 апреля раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки", – написал Емельяненко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.