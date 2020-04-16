В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар. Первые фото

Вероника Ковбасюк Криминал 17:22, 16.04.2020 Обновлено: 17:59, 16.04.2020

В Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.

Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook. По его словам, огонь разгорелся возле села Корогод в Зоне отчуждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В Чернобыльской зоне опять вспыхнул пожар
Facebook/Ярослав Емельяненко

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16 апреля раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки", – написал Емельяненко.

Карта
Facebook/Ярослав Емельяненко
Пост в сети
Скриншот
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

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