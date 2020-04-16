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16 апреля • обновлено в 17:57
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/ Криминал

В Чернобыльской зоне опять вспыхнул пожар

2.6т
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В Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.

Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook. По его словам, огонь разгорелся возле села Корогод в Зоне отчуждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В Чернобыльской зоне опять вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне опять вспыхнул пожар

Facebook/Ярослав Емельяненко

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16 апреля раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки", – написал Емельяненко.

Карта

Карта

Facebook/Ярослав Емельяненко

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Пост в сети

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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