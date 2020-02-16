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16 февраля • обновлено в 23:30
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Под Киевом пьяный коп сбил пешеходов на "зебре": есть жертва

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В Броварах Киевской области работник полиции, находясь вне службы, сбил двух человек на пешеходном переходе.

В результате ДТП 28-летний пешеход погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, передает пресс-служба областной полиции.

Уточняется, что полицейский за рулем автомобиля Nissan не сбавил скорость, приближаясь к переходу, и не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам.

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"После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители", – сказано в сообщении.

Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

На место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственного бюро расследований.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по данному факту.

В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе

В Броварах пьяный коп сбил людей на переходе

kv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 13 февраля в Киеве столкнулись Audi и маршрутка №137. В результате сильно пострадали четыре человека, среди них беременная пассажирка легковушки.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Бровары
Теги
смерть ДТП ДТП полицейский Национальная полиция Украины фотографии
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