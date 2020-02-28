В пятницу, 28 февраля, в городе Бровары Киевской области мужчина выстрелил в лицо своему собеседнику, с которым у него возник конфликт, и скрылся в неизвестном направлении.

О розыске злоумышленника написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Трагедия произошла в 16:15 на улице Маяковского, 34А. Отмечается, что в результате стрельбы пострадавший потерял часть носа и был срочно госпитализирован.

В Броварах мужчина выстрелил другому в лицо и скрылся Liga.net

По Киевской области ввели план-перехват. Разыскивается черный внедорожник с еврономерами KFD155 (Lt). Всех, кто увидит машину, настоятельно попросили сообщить по номеру 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в спортзале Соломенского района Киева между посетителями возник конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу.

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