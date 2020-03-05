Водитель, который после остановки полицейскими в Борисполе Киевской области приставил к своему виску пистолет, перед этим угрожал правоохранителям и даже открыл стрельбу.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала главный специалист полиции Киевской области Виталия Грохольская. По ее словам, мужчина – автовор.
"Сотрудники полиции Киевщины проводили спецоперацию по задержанию и обезвреживанию злоумышленника, который находился в розыске. Была предварительная информация, что тот вооружен. Он пытался скрыться на автомобиле. Машину удалось остановить, для этого было заблокировано движение", – сказала она.
В Борисполе водитель приставил пистолет к голове
Патрульная полиция Киевской области
По словам Грохольской, мужчина вышел из авто и сразу начал стрелять, угрожал полицейским, а потом приложил оружие к своему виску. Ближайшим временем будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по факту посягательства на жизнь представителя правоохранительных органов.
Также женщина подчеркнула, что задержанный находился в розыске именно за автоворовство и ранее был не единожды осужден за незаконное завладение транспортными средствами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре города Борисполь Киевской области 5 марта водитель угрожал выстрелить себе в висок, когда его авто остановили правоохранители. Этому предшествовало ДТП, в котором пострадал полицейский, и погоня.
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