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8 марта • обновлено в 00:44
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В Борисполе "легковушка" влетела в фуру: трое человек погибли. Фото ДТП 18+

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В субботу, 7 марта, в Борисполе Киевской области на Окружной дороге произошло ДТП, в котором погибли трое человек и еще один пострадал.

Как передает dtp.kiev.ua в Facebook, легковой автомобиль Peugeot на встречной полосе врезался в фуру Renault Magnum (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Водитель и двое пассажиров Peugeot скончались мгновенно. Водитель фуры пострадал", – сказано в сообщении.

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

Информатор

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

"Информатор" сообщил, что фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжал на перекресток со второстепенной дороги. От удара грузовик и "легковушка" вылетели в поле.

В салоне автомобиля были двое мужчин, один из которых находился за рулем, и женщина. Все они погибли.

Осторожно, есть фото 18+!

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

Информатор

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

Информатор

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

Информатор

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

Информатор

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

Информатор

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

Информатор

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

ДТП на окружной в Борисполе

ДТП на окружной в Борисполе

dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Польше микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на украинских номерах с четырьмя пассажирами столкнулся с польским автобусом, который стоял на остановке. В ДТП погиб украинец.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Борисполь
Теги
смерть видео фотографии ДТП
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