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5 марта • обновлено в 16:15
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/ Криминал

В Борисполе "гонщик" угрожал застрелиться: он был в "Оплоте" и разыскивался МВД

1.3т
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Водителем, который в Борисполе Киевской области угрожал застрелить себя, оказался 44-летний Зураб Тавберидзе, который был участником бандформирования "Оплот" на оккупированной Донетчине.

Он находился в базе розыска Министерства внутренних дел Украины еще с 2018 года. Об этом написала ТСН.

Так, согласно информации базы розыска МВД, он обвиняется в незаконном завладении транспортными средствами (ст.289 ч.2 УК Украины). Суд дал разрешение на его задержание с целью привода.

В Борисполе "гонщик" угрожал застрелиться

В Борисполе "гонщик" угрожал застрелиться

Данные о Тавберидзе также размещены на сайте "Миротворец". Там говорится о том, что он был участником бандформирования "Оплот" на оккупированной Донетчине.

Также на сайте со ссылкой на "Информнапалм" написали, что мужчина был в группировке из 30 человек, которая в 2014 году нападала с оружием и грабила заправки, банки и автомобили в Донецке, Макеевке и Енакиево, а еще до начала войны на востоке Тавберидзе был в составе банды, участников которой обвинили в 84 похищениях машин. Киевский районный суд Донецка в октября 2013 года приговорил его к 11 годам тюрьмы.

Данные о "гонщике", который в Борисполе угрожал застрелиться

Данные о "гонщике", который в Борисполе угрожал застрелиться

МВД

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре города Борисполь Киевской области 5 марта водитель угрожал выстрелить себе в висок, когда его авто остановили правоохранители. Этому предшествовало ДТП, в котором пострадал полицейский, и погоня.

  • Позже появилась информация, что перед тем, как приставить к голове пистолет, водитель угрожал полицейским и даже открыл стрельбу. По словам правоохранителей, он – автовор.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ну и хрень на него пускай стреляется
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