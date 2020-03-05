В Борисполе "гонщик" приставил к голове пистолет после остановки полицией: видео с места ЧП

В городе Борисполь Киевской области 5 марта правоохранители остановили авто, которое ездило на большой скорости, – водитель приставил пистолет себе к виску.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Только что в Борисполе, по словам правоохранителей, остановили "гонщика", который "летал" по улицам города. Когда копы заблокировали движение машине, мужчина вышел и приставил себе пистолет к голове", – говорится в посте.

В Борисполе "гонщик" приставил к голове пистолет после остановки полицией Facebook/Павел Донченко

О ситуации написал и политик Ярослав Годунок в сети. По его словам, мужчина – автовор, который двигался из Киева. Его преследовало подразделение полиции КОРД и СБУ.

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