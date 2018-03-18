В "Борисполе" главные инспектора таможни погорели на взятке

В воскресенье, 18 марта, в аэропорту "Борисполь" СБУ и полиция задержали чиновников киевской таможни, которые подозреваются в получении взятки в размере по 500 долларов каждому.

Как рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, задержанные - главный государственный инспектор отдела таможенного оформления "Борисполь-Аэропорт" Киевской таможни ГФС Украины и главный госинспектор второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.

По его словам, чиновники требовали взятку от гражданки Украины за беспрепятственное перемещение багажа через международный пункт пропуска "Борисполя".

Отмечается, что начале марта та же женщина была вынуждена заплатить им 600 долларов за аналогичную ​​услугу.

Обоим готовят сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Как писал "Обозреватель", ранее в Киеве погорел на взятке замглавы патрульной полиции Борисполя.