В "Борисполе" девушку поймали на взятке пограничнику. Фото

В "Борисполе" девушку поймали на взятке пограничнику. Государственная пограничная служба Украины

В аэропорту "Борисполь" (Киевская область) девушка пыталась подкупить начальника пограничного контроля штаба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", чтобы в Украину впустили ее знакомого-иранца.

Как написала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своем сайте, 3 августа к пограничникам обратилась 26-летняя полтавчанка, которая захотела общаться только с руководством ОКПП "Киев" из-за якобы безотлагательного личного вопроса.

"Во время беседы начальника отдела пограничного контроля штаба ОКПП "Киев" с женщиной последняя предложила 400 долларов США за пропуск в Украину ее знакомого, гражданина Ирана. Деньги украинка положила в папку среди других своих документов", – говорится в сообщении.

В аэропорту "Борисполь" (Киевская область) девушка пыталась подкупить начальника пограничного контроля штаба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственная пограничная служба Украины

По данным службы, уже во время документирования факта дачи взятки женщина попыталась силой отобрать свои документы и деньги. Подозреваемую передали компетентным правоохранительным органам, а гражданина Ирана 4 августа отправили обратным рейсом в Стамбул.

Девушка хотела, чтобы в Украину впустили ее знакомого-иранца Государственная пограничная служба Украины

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине поймали депутата одного из сельских советов во время получения им взятки в сумме $1,5 тысячи.