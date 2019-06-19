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В больнице Киева мужчина напал на медиков с ножом: фото

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В Киеве мужчина в состоянии сильного наркотического и алкогольного опьянения напал на медиков, которые пытались помочь ему.

Инцидент произошел в Больнице скорой помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Успокаивать буйного пациента пришлось Муниципальной охране.

"После предоставления ему медицинской помощи, выхватил нож и напал на медицинский персонал. Дополнительное омерзение вызывает тот факт, что это произошло в палате интенсивной терапии, где лежат люди в очень тяжелом состоянии", – уточнили в соцсети.

Мужчина напал на медиков

Мужчина напал на медиков

Facebook "Киев Оперативный"

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Задержание

Задержание

Facebook "Киев Оперативный"

После того, как нарушителя обезвредила охрана, его передали патрульной полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Голосеевском районе Киева врачу рядом с больницей выплеснули в лицо неизвестную жидкость. Пострадавшего забрала скорая помощь, а злоумышленник скрылся. Нападавшим оказался его бывший пациент.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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