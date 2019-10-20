Разбил мебель и устроил поножовщину: на Киевщине умер задержанный полицией мужчина

В пгт Барышевка Киевской области во время задержания полицейскими умер 33-летний мужчина.

Как информирует пресс-служба областной полиции, инцидент произошел в субботу, 19 октября.

Утром того дня правоохранители выехали на вызов по сообщению о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, устроил скандал, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

Фото с места инцидента kv.npu.gov.ua

В области сразу же ввели план-перехват и разыскали нападавшего. При задержании он оказал сопротивление и бросался на полицейских с ножом. Впоследствии им удалось обезвредить и задержать дебошира.

"Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали ему неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину – задержанный умер", – сказано в сообщении.

О событии, как отметили правохранители, будет сообщено прокуратуре и ГБР. Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований не обнаружил явных телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

По факту случившегося открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) и по части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Фото с места инцидента kv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре в ДТП на Полтавском шоссе погиб сотрудник полиции. Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он врезался в три авто. Еще четверых человек после аварии госпитализировали.

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