Разбил мебель и устроил поножовщину: на Киевщине умер задержанный полицией мужчина

В пгт Барышевка Киевской области во время задержания полицейскими умер 33-летний мужчина.
Как информирует пресс-служба областной полиции, инцидент произошел в субботу, 19 октября.
Утром того дня правоохранители выехали на вызов по сообщению о семейной драке. Инициатор конфликта разбил в доме мебель, устроил скандал, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.
Фото с места инцидента
kv.npu.gov.ua
В области сразу же ввели план-перехват и разыскали нападавшего. При задержании он оказал сопротивление и бросался на полицейских с ножом. Впоследствии им удалось обезвредить и задержать дебошира.
"Постепенно, задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали ему неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину – задержанный умер", – сказано в сообщении.
О событии, как отметили правохранители, будет сообщено прокуратуре и ГБР. Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований не обнаружил явных телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
По факту случившегося открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) и по части 1 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Фото с места инцидента
kv.npu.gov.ua
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