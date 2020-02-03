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3 февраля • обновлено в 13:08
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В аэропорту "Борисполь" поймали организатора схемы с иностранными самолетами. Фото

2.5т
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В международном аэропорту "Борисполь" ( Киевская область) контрразведка СБУ задержала организатора незаконной схемы по ремонту и техобслуживанию военно-транспортных самолетов одной из африканских стран.

До этого мужчина находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, еще в ноябре 2018 года сотрудники службы разоблачили специалистов одного из отечественных госпредприятий, которые без разрешения Государственной службы экспортного контроля осуществили ремонт самолетов иностранного государства.

В аэропорту "Борисполь" поймали организатора схемы с иностранными самолетами

В аэропорту "Борисполь" поймали организатора схемы с иностранными самолетами

СБУ

Задержанным объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. А организатору схемы удалось бежать в ЕС, где он скрывался от украинского правосудия.

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Беглеца поймали в зоне паспортного контроля аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину. Ему уже избрана мера пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-полковника Министерства обороны Украины обвинили в причастности к механизму хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов" в Киеве.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Служба безопасности Украины аэропорт Борисполь
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