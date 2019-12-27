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27 декабря • обновлено в 13:02
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В аэропорту "Борисполь" авто сбило ребенка: фото

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На территории аэропорта "Борисполь" Киевской области микроавтобус на пешеходном переходе наехал на пятилетнего ребенка.

ДТП произошло около 21 часов 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, дсокролльте до конца страницы).

Так, рядом с терминалом "F" 38-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Vito наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В аэропорту "Борисполь" авто сбило ребенка

В аэропорту "Борисполь" авто сбило ребенка

Патрульная полиция Киевской области

В результате аварии ребенок был госпитализирован в Бориспольскую больницу.

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На территории аэропорта Борисполь Киевской области микроавтобус на пешеходном переходе наехал на пятилетнего ребенка

На территории аэропорта Борисполь Киевской области микроавтобус на пешеходном переходе наехал на пятилетнего ребенка

Патрульная полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева легковой автомобиль Hyundai сбил на переходе 11-летнего школьника и 33-летнюю женщину. В результате ДТП у пострадавших были переломаны ноги.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
аэропорт Борисполь
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