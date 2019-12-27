В аэропорту "Борисполь" авто сбило ребенка: фото

На территории аэропорта "Борисполь" Киевской области микроавтобус на пешеходном переходе наехал на пятилетнего ребенка.

ДТП произошло около 21 часов 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, дсокролльте до конца страницы).

Так, рядом с терминалом "F" 38-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Vito наехал на мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В аэропорту "Борисполь" авто сбило ребенка Патрульная полиция Киевской области

В результате аварии ребенок был госпитализирован в Бориспольскую больницу.

На территории аэропорта Борисполь Киевской области микроавтобус на пешеходном переходе наехал на пятилетнего ребенка Патрульная полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева легковой автомобиль Hyundai сбил на переходе 11-летнего школьника и 33-летнюю женщину. В результате ДТП у пострадавших были переломаны ноги.

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