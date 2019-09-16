Ужасные ожоги: в Киеве мать с сыном оказались в огненной ловушке

В Дарницком районе Киева в результате пожара в квартире пострадали три человека.
Инцидент произошел на ул. Новодарницкая в двухэтажном доме. Как сообщил OBOZREVATEL источник, в момент возгорания там находились три человека: 27-летний парень и 59-летний мужчина с 83-летней матерью.
"Женщина страшно обгорела, у нее 75% ожогов. Сын также получил ожоги ног. Говорят, он вытаскивал мать из огня", – пояснил инсайдер.
Пожар в Киеве
Google. Maps
В ГСЧС в Киеве нашим журналистам сообщили, что возгорание произошло в комнате на площади пяти квадратных метров.
"Предварительная причина – курение в постели", – отметили в ведомстве.
Пожар в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина с ограниченными физическими возможностями получила 80 процентов ожогов тела, когда готовила еду, стоя у плиты в квартире.
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