Ужасные ожоги: в Киеве мать с сыном оказались в огненной ловушке

В Дарницком районе Киева в результате пожара в квартире пострадали три человека.

Инцидент произошел на ул. Новодарницкая в двухэтажном доме. Как сообщил OBOZREVATEL источник, в момент возгорания там находились три человека: 27-летний парень и 59-летний мужчина с 83-летней матерью.

"Женщина страшно обгорела, у нее 75% ожогов. Сын также получил ожоги ног. Говорят, он вытаскивал мать из огня", – пояснил инсайдер.

Пожар в Киеве Google. Maps

В ГСЧС в Киеве нашим журналистам сообщили, что возгорание произошло в комнате на площади пяти квадратных метров.

"Предварительная причина – курение в постели", – отметили в ведомстве.

Пожар в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина с ограниченными физическими возможностями получила 80 процентов ожогов тела, когда готовила еду, стоя у плиты в квартире.

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