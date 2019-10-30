Волна ДТП: что творится на "убойном перекрестке" под Киевом

Перекресток Чабаны – Гатное на Одесской трассе Киевской области водители называют "кровавым". Здесь регулярно происходят аварии, которые нередко приводят к гибели.

Подробно о проблеме "убойного" перекрестка – в материале OBOZREVATEL.

Все временное – вечно?

Почти год назад на данном участке подключили временный светофор. Однако из-за многочисленных нареканий дорожным службам постоянно приходилось вносить коррективы в работу регулировщика. Да и сегодня многие водители недовольны его работой.

Основной проблемой автолюбители называют короткий промежуток времени для разворота и отсутствие съездов, что в итоге приводит к большому скоплению транспорта и заторам.

Череда ДТП на перекрестке Чабаны – Гатное

"Когда я еду в сторону Одессы, то вклиниваюсь в крайнюю левую полосу, где водители стоят на разворот и на поворот в п. Чабаны. То же самое происходит в направлении Киева", – рассказал нам один из автолюбителей.

По мнению местного жителя Глеба Лисовского, как бы хорошо ни отладили работу светофора, он не в состоянии исправить ситуацию на трассе с таким интенсивным движением.

"Светофор – временное решение. Единственный выход – это строительство двухуровневых развязок. Только тогда прекратятся смерти", – рассказал он OBOZREVATEL.

ДТП на перекрестке Чабаны – Гатное Информатор

Светофор на перекрестке Чабаны – Гатное

Обратим внимание, что на сегодня разработан и утвержден проект строительства двухуровневых эстакад в п. Чабаны (в нескольких сотнях метров от светофорного комплекса в направлении с. Вита Почтовая) и возле Южного кладбища.

Служба автомобильных дорог в Киевской области ранее сообщала OBOZREVATEL, что строительство развязок планируется начать в 2019 году. Однако по сей день работы не ведутся.

Ответ Службы автомобильных дорог в Киевской области

Волна ДТП

Меж тем аварии на "кровавом" перекрестке продолжаются. Расскажем о некоторых из них.

23 августа водитель легковушки на скорости проезжал перекресток на "желтый" в сторону с. Гатное и столкнулся с другим авто.

В этот же день с интервалом в две минуты на перекрестке столкнулись четыре легковых автомобиля. Обошлось без пострадавших.

28 сентября произошло жуткое ДТП с участием полицейского авто. Машина правоохранителей с включенными маячками поворачивала на Гатное со стороны Одессы, когда в нее на скорости влетела легковушка, двигавшаяся со стороны Киева.

ДТП с полицейским авто Скриншот видео: Безопасная Киевщина

Уже через два часа после данного ДТП на перекрестке легковой автомобиль на скорости снес скутериста.

ДТП со скутером Скриншот видео: Безопасная Киевщина

Последняя жесткая авария с опрокидыванием произошла 18 октября.

P.S. Интенсивность движения по Одесской трассе возле населенных пунктов: Чабаны, Гатное, Иванковичи составляет свыше 40 тыс. автомобилей в сутки (данные Госагентства автомобильных дорог Украины). А тотальная застройка под Киевом с каждым днем увеличивает машинопоток. Посему дальнейшее игнорирование дорожной проблемы уже не укладывается в рамки здравого смысла.

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