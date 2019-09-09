Увидел кровь: в Киеве посреди улицы стреляли в прохожего

В ночь на 9 сентября на Троещине в Киеве, на улице Теодора Драйзера, 11 а, открыли стрельбу. В результате пострадал 31-летний мужчина, который в это время отдыхал с друзьями.
Вызов на линию "102" поступил около 2:25, сообщили источники в правоохранительных органах "Информатору".
Мужчина был в компании молодых людей, они распивали пиво. Внезапно пострадавший услышал звук выстрела и увидел, что из его ноги идет кровь. Откуда именно стреляли — неизвестно.
В Киеве посреди улицы стреляли в прохожего
Предварительно, мужчина получил проникающее ранение правой ноги из неизвестного оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пятницу утром, 6 сентября, в Голосеевском районе Киева неизвестный устроил стрельбу в троллейбусе с людьми. Двух пострадавших, 28-ми и 43-х лет, госпитализировали. Благодаря внимательности местного жителя задержали подозреваемого.
Во вторник, 27 августа, в Соломенском районе города водитель автомобиля устроил стрельбу из травматического оружия и скрылся в неизвестном направлении.
Также в Киеве сотрудник прокуратуры во время дорожного конфликта выстрелил в ногу своему оппоненту, который угрожал ему бейсбольной битой.
Во вторник, 20 августа, возле станции метро "Голосеевская" произошла стрельба, в результате которой пострадали люди: правоохранители задержали нескольких участников события. Позже были названы подозреваемые.
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