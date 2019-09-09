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9 сентября • обновлено в 12:54
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/ Криминал

Увидел кровь: в Киеве посреди улицы стреляли в прохожего

1.5т Читать материал на украинском

В ночь на 9 сентября на Троещине в Киеве, на улице Теодора Драйзера, 11 а, открыли стрельбу. В результате пострадал 31-летний мужчина, который в это время отдыхал с друзьями.

Вызов на линию "102" поступил около 2:25, сообщили источники в правоохранительных органах "Информатору".

Мужчина был в компании молодых людей, они распивали пиво. Внезапно пострадавший услышал звук выстрела и увидел, что из его ноги идет кровь. Откуда именно стреляли — неизвестно.

В Киеве посреди улицы стреляли в прохожего

В Киеве посреди улицы стреляли в прохожего

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Предварительно, мужчина получил проникающее ранение правой ноги из неизвестного оружия.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
стрельба
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