Уснул за рулем: в Киеве водитель такси с пассажиром врезался в столб

В Киеве на мосту Метро водитель такси Uklon с пассажиром в салоне влетел в столб. Защитная система автомобиля спасла их от тяжелых травм.

По словам таксиста, он заснул и потерял управление, пишет "Информатор". ДТП случилось 15 марта около 5 утра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По данным полиции, водителю Kia или стало плохо, или он уснул. Отключившись на долю секунды, ему не удалось справиться с управлением. В результате чего и произошло столкновение с фонарным столбом", ‒ сообщили в СМИ.

В Киеве такси врезалось в столб "Информатор"

В Киеве такси врезалось в столб "Информатор"

У автомобиля сильно повреждена первая часть и почти полностью разбито переднее стекло.

Как писал OBOZREVATEL, осенью 2018 года в Киеве автомобиль на большой скорости влетел в столб. В аварии погибли несколько человек.

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