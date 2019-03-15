|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Уснул за рулем: в Киеве водитель такси с пассажиром врезался в столб

Читать материал на украинском

В Киеве на мосту Метро водитель такси Uklon с пассажиром в салоне влетел в столб. Защитная система автомобиля спасла их от тяжелых травм.

По словам таксиста, он заснул и потерял управление, пишет "Информатор". ДТП случилось 15 марта около 5 утра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По данным полиции, водителю Kia или стало плохо, или он уснул. Отключившись на долю секунды, ему не удалось справиться с управлением. В результате чего и произошло столкновение с фонарным столбом", ‒ сообщили в СМИ.

Новости
Трагедия унесла 5 жизней: топ ДТП в Украине за выходные
В Киеве такси врезалось в столб

В Киеве такси врезалось в столб

"Информатор"

В Киеве такси врезалось в столб

В Киеве такси врезалось в столб

"Информатор"

У автомобиля сильно повреждена первая часть и почти полностью разбито переднее стекло.

Как писал OBOZREVATEL, осенью 2018 года в Киеве автомобиль на большой скорости влетел в столб. В аварии погибли несколько человек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения