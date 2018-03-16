Усмиряли 4 наряда полиции: в Киеве подростки устроили массовую драку в магазине

В Киеве на ул. Берковецкой в магазине "Ашан" вечером, 15 марта, подростки устроили погром, а затем еще и массовую драку.

Все началось с того, что девушки (около 16-17 лет) начали бегать и ломать витрины, передает "Киев Оперативный".

Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые набросились на них с кулаками.

"Последние задержали нападавших и вызвали полицию. Полицейские попросили отпустить ребят, но ребята были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" и на полицию. Были задержаны. Когда выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции", - сказано в сообщении.

На месте инцидента были четыре наряда полиции.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве в одном из магазинов торговой сети "Ашан" несколько охранников довели практически до нервного срыва школьниц из-за необоснованного подозрения в мелкой краже. Из-за пережитого шока у одной из девочек открылось сильное носовое кровотечение. Родители подростков обратились в полицию.