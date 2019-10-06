Ушли из дома и не вернулись: в Киеве пропали три мальчика

В Оболонском районе Киева 5 октября пропали трое мальчиков, ушедших из дома погулять.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу Розыска детей в городе Киев, ребят зовут Строев Ибрагим Имиджович (2013 года рождения), Якубов Искандар Имиджович (2007 года рождения), Ливадный Олег Евгеньевич (2010 года рождения).

Полиция и родственники детей просят всех, кто располагает хоть какой-нибудь информацией, обратиться в правоохранительные органы.

Строев Ибрагим – приметы. Рост – около 130 сантиметров, среднего телосложения, одет в красную куртку, сверху темно-синяя жилетка, темные спортивные штаны.

Строев Ибрагим, 2013 года рождения - пропал "Информатор"

Якубов Искандар – приметы. Рост 150 см, худощавый, одет в зеленую куртку, штаны камуфляжные, зеленая обувь.

Якубов Искандар, 2007 года рождения - пропал "Информатор"

Ливадный Олег – приметы. Лицо круглое, волосы светло-русые, глаза серо-зеленого цвета, был одет в синий реглан, на шее хомут зеленого цвета, черные брюки, черные кожаные кроссовки.

Олег Ливадный, 2010 когда рождения - пропал "Информатор"

"При наличии любой информации о возможном местонахождении детей, звоните по номеру "102". А всех пропавших, кого ищут в Киеве и области, вы можете посмотреть по тегу "Розыск". Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или ДТП, обнаружили опасный предмет, бездыханное тело, заметили огонь или поджог, сообщите об этом в 101, 102 и 103", – отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменском Днепропетровской области также пропал Каневский Гершон Александрович 2006 года рождения, который 5 октября ушел из дома и не вернулся.

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