Ушел из дома почти месяц назад: на Киевщине пропал подросток. Фото и приметы

В селе Морозовка Барышевского района Киевской области 10 августа исчез 17-летний Максим Корниенко. По состоянию на 6 сентября местонахождение подростка было неизвестно.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, Барышевское отделения полиции начало поиски парня.

Он еще 10 августа около 16:00 ушел из дома, что на улице Гагарина, и до 6 сентября так и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

На Киевщине пропал подросток Киев Оперативный

Среди примет: на вид 17 лет, рост – 170 см, крепкого телосложения, круглое лицо, короткие черные прямые волосы и зеленые глаза.

Подросток мог быть в любой одежде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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