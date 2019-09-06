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8 сентября • обновлено в 11:42
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Ушел из дома почти месяц назад: на Киевщине пропал подросток. Фото и приметы

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В селе Морозовка Барышевского района Киевской области 10 августа исчез 17-летний Максим Корниенко. По состоянию на 6 сентября местонахождение подростка было неизвестно.

Как сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, Барышевское отделения полиции начало поиски парня.

Он еще 10 августа около 16:00 ушел из дома, что на улице Гагарина, и до 6 сентября так и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

На Киевщине пропал подросток

На Киевщине пропал подросток

Киев Оперативный

Среди примет: на вид 17 лет, рост – 170 см, крепкого телосложения, круглое лицо, короткие черные прямые волосы и зеленые глаза.

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Подросток мог быть в любой одежде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Деснянском районе Киева исчез малолетний Денис Черноус, 2006 года рождения, а также в городе Славутич разыскивалась 13-летняя Ксения Попелишко – впоследствии девочку нашли.

  • В Киево-Святошинском районе Киевской области объявили в розыск двух несовершеннолетних девушек. В селе Святопетровское исчезла 17-летняя Ирина Ласица, а в городе Боярка – 14-летняя Юлия Семеняк.

  • В столице в районе Контрактовой площади исчезла Екатерина Липовенко, 1994 года рождения. Последний раз девушка выходила на связь 23 августа около 16:00, после чего ее телефон стал недоступным.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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