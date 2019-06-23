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Ушел брать интервью у прохожих: в Киеве пропал 9-летний ребенок

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В Дарницком районе Киева 22 июня пропал девятилетний Захар Черевко. Он вышел из дома около 20:00 и не вернулся.

Его родные сообщили, что мальчик ушел брать интервью у прохожих возле дома, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"Его рост – около 140 см. Был одет в серые брюки и белую с серыми полосками рубашку", – уточнили в соцсети.

Захар Черевко

Захар Черевко

Facebook Киев Оперативный

Новости
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Всех, кто располагает информацией о местонахождении Захара, попросили обратиться в полицию по номеру 102.

Место исчезновения

Место исчезновения

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе вечером вторника, 18 июня, исчезла 13-летняя Виктория Городецкая. Девочка самовольно покинула территорию детского центра и не вернулась.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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