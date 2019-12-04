Уродуют Киев: в истории с "домом-монстром" на Подоле появился новый поворот

В жилищно-офисном комплексе на Подоле в Киеве, который называют "домом-монстром", продолжили вести строительные работы, несмотря на решение суда снести четыре лишних этажа.

Журналисты OBOZREVATEL с помощью квадрокоптера сняли, как на крыше здания работали несколько человек. Было заметно, что это не демонтаж (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Примечательно, что ранее директор компании-застройщика ООО "Патели Лизинг" Дора Патели сообщила журналистам, что считает решение суда незаконным – компания будет подавать апелляцию.

Работы на крыше "дома-монстра" на Подоле

Работы на крыше "дома-монстра" на Подоле

Напомним, что в 2009 году город утвердил застройщику проект на восемь этажей плюс один подземный. С тех пор высота дома увеличилась до 12 этажей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Дом-монстр" уже много лет является предметом споров.

Еще в 2016 году Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи его помещений.

Впрочем, ООО "Патели Лизинг" в 2017 году начало делать все, чтобы "узаконить" право на отдельные квартиры в недострое через суд.

А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019 году отменил запрет на возведение "дома-монстра". Ранее запрет был наложен Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы.

Выяснилось, что скандальный дом во время заселения людей может просто провалиться в метро.

Хозяйственный суд Киеве 27 ноября разрешил снести четыре верхние этажи скандального "дома-монстра" на Подоле.

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