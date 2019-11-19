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19 ноября • обновлено в 10:16
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/ Криминал

Упал в кому: в Киеве пешеход попал под колеса авто. Фото

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В Шевченковском районе Киева 18 ноября произошел наезд на пешехода. На улице Сечевых Стрельцов молодой мужчина хотел перейти дорогу, но упал под колеса проезжающего мимо авто Dacia.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Водитель авто рассказал, что он выехал на улицу Сечевых Стрельцов и двигался в сторону центра. Мужчина заметил, как неподалеку, шатаясь, шел пешеход. По словам очевидцев, это был пьяный парень возрастом до 25 лет.

В Киеве пешеход попал под колеса авто

В Киеве пешеход попал под колеса авто

Информатор

Так, пешеход уже ступил на тротуар, но потом упал назад – под колеса авто. Машина наехала ему на ногу. Также мужчина ударился головой об асфальт и из-за этого получил сложную травму.

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Пострадавшего пытались откачать медики, прибывшие на место. Затем пешехода доставили в реанимацию в состоянии комы. Будет ли он жить — неизвестно, ведь его состояние очень тяжелое.

В Шевченковском районе Киева 18 ноября произошел наезд на пешехода

В Шевченковском районе Киева 18 ноября произошел наезд на пешехода

Информатор

На улице Сечевых Стрельцов молодой мужчина хотел перейти дорогу, но упал под колеса авто

На улице Сечевых Стрельцов молодой мужчина хотел перейти дорогу, но упал под колеса авто

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 18 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Его без сознания госпитализировали в больницу.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Упал в кому???
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