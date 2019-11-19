Упал в кому: в Киеве пешеход попал под колеса авто. Фото

В Шевченковском районе Киева 18 ноября произошел наезд на пешехода. На улице Сечевых Стрельцов молодой мужчина хотел перейти дорогу, но упал под колеса проезжающего мимо авто Dacia.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Водитель авто рассказал, что он выехал на улицу Сечевых Стрельцов и двигался в сторону центра. Мужчина заметил, как неподалеку, шатаясь, шел пешеход. По словам очевидцев, это был пьяный парень возрастом до 25 лет.

В Киеве пешеход попал под колеса авто Информатор

Так, пешеход уже ступил на тротуар, но потом упал назад – под колеса авто. Машина наехала ему на ногу. Также мужчина ударился головой об асфальт и из-за этого получил сложную травму.

Пострадавшего пытались откачать медики, прибывшие на место. Затем пешехода доставили в реанимацию в состоянии комы. Будет ли он жить — неизвестно, ведь его состояние очень тяжелое.

В Шевченковском районе Киева 18 ноября произошел наезд на пешехода Информатор

На улице Сечевых Стрельцов молодой мужчина хотел перейти дорогу, но упал под колеса авто Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 18 ноября, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Его без сознания госпитализировали в больницу.

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