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"Упал и захрипел!" Под Киевом после остановки полицией умер водитель

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В Киевской области патрульная полиция остановила водителя из-за нарушения ПДД, после чего он внезапно умер.

Правоохранители пытались спасти мужчине жизнь, сообщает в Facebook патрульная полиция Борисполя.

"Во время патрулирования автодороги М-03 (Киев – Харьков – Довжанский) и прилегающих территорий, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль KIA, который нарушил ПДД – совершил обгон на перекрестке. Полицейские остановили автомобиль нарушителя на отрезке между железнодорожной станцией "Переяславская" и селом Яблоневое, водитель вышел из автомобиля", – говорится в сообщении.

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На требование полицией, водитель не предоставил документов, подтверждающих личность и право на управление авто. Однако сообщил, что в машине есть другой документ.

"После водитель направился к своему автомобилю, чтобы достать указанный документ, однако, открыв заднюю правую дверцу автомобиля, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал скорую. Однако, спасти мужчину не удалось, скорая, прибывшая на место, констатировала смерть", – отметили правоохранители.

Позже в салоне авто полицейские нашли лекарства, что используются при сердечных заболеваниях. Также жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими болезнями сердца.

На время проведения служебного расследования патрульных отстранили от служебных обязанностей.

Полиция Украины

Полиция Украины

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Мужчину задержали другие участники аварии и передали его полиции.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Борисполь
Теги
Национальная полиция Украины смерть
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