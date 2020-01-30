"Умолял простить, а потом сбежал": подробности ДТП под Киевом, в котором погибли две семьи

Война на дорогах Украины ежегодно уносит тысячи жизней. Для близких это огромная трагедия, которая усиливается от осознания, что виновник может уйти от ответственности.

Так, под Киевом произошло страшное ДТП, в которой погибли четыре человека. Уже пять лет (!) родственники погибших не могут добиться справедливости.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Авто разорвало на части

Слева направо: Юрий и Виктория Пилипенко с кумовьями Александром и Мариной Бойко. Все четверо погибли в ДТП в Чабанах в 2015 году

Жуткая авария произошла в феврале 2015 года. Компания друзей отмечала день рождения одного из приятелей. Около двух часов ночи молодые люди начали разъезжаться.

Александр и Марина Бойко вместе с кумовьями Юрием и Викторией Пилипенко сели в легковой автомобиль Skoda. Остальные – во внедорожник Lexus.

Обе компании двумя машинами направились в Хотов, но поехали по разным дорогам. Невероятно, но факт: на перекрестке в Чабанах их автомобили столкнулись.

Удар был такой силы, что Skoda разорвало на части – все, кто в ней был, погибли на месте.

Skoda разорвало на части ГСЧС в Киевской области

Отец Александра Бойко – Петр – рассказал OBOZREVATEL, что Саша и Марина находились на заднем пассажирском сиденье. Ударом их выбросило из авто.

"Я приехал на место ДТП, едва мне сообщили. Спрашиваю у людей, где Саша и Марина? Мне показывают – там. Своих детей я увидел рядом с бетонным забором, возле Украинского НИИ сельскохозяйственной радиологии", – с трудом сдерживает эмоции мужчина.

Фрагменты авто обнаружили на расстоянии нескольких десятков метров ГСЧС в Киевской области

ДТП в Чабанах ГСЧС в Киевской области

Умолял, стоя на коленях

За рулем Lexus находился Александр З. – друг Александра Бойко. В Едином реестре судебных решений есть данные, что в момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Отец погибших говорит, что после трагедии Александр приходил к нему и умолял простить. "Он при свидетелях стоял передо мной на коленях. Говорил: "Дядя Петя, я такого натворил... Я вашего внука до 18 лет буду обеспечивать". Но потом он ударился в бега. Также начал кормить тех, кто в погонах", – говорит мужчина.

Внедорожник Lexus ГСЧС в Киевской области

В бегах водитель Lexus, по словам Петра Бойко, был полтора года. Говорит, его якобы прятали в одном из гипермаркетов на Троещине. В этой сети Александр возглавлял один из отделов. Поймали водителя случайно в ресторане, где он отмечал день рождения родственника.

Неожиданный поворот

Родные погибших говорят, что у Александра З. есть деньги и с их помощью он якобы "решает вопросы" в свою пользу. Примечательна ситуация и с одним из ключевых свидетелей. Вначале он говорил, что Skoda ехала с включенными фарами, но позже изменил показания на противоположные – рассказал OBOZREVATEL Петр Бойко.

Перекресток в Чабанах, где произошло ДТП Google. Maps

Авария произошла в Чабанах Киево-Святошинского района Google. Maps

Адвокат пострадавших Виктор Демьянюк сообщил нашим журналистам, что эксперты в итоге приняли показания свидетеля и вынесли заключение, что виноват тот, кто ехал с выключенными фарами. Таким образом, водитель Lexus якобы не видел Skoda, потому и врезался в легковушку.

На сегодняшний день суды по резонансному делу продолжаются. Чем все закончится – пока под вопросом.

Отметим, что еще пять лет назад родственники погибших допускали, что водитель Lexus уйдет от ответственности. Сбудутся ли эти опасения?

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