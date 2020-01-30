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30 января • обновлено в 11:42
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"Умолял простить, а потом сбежал": подробности ДТП под Киевом, в котором погибли две семьи

1.9т
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Война на дорогах Украины ежегодно уносит тысячи жизней. Для близких это огромная трагедия, которая усиливается от осознания, что виновник может уйти от ответственности.

Так, под Киевом произошло страшное ДТП, в которой погибли четыре человека. Уже пять лет (!) родственники погибших не могут добиться справедливости.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Авто разорвало на части

Слева направо: Юрий и Виктория Пилипенко с кумовьями Александром и Мариной Бойко. Все четверо погибли в ДТП в Чабанах в 2015 году

Слева направо: Юрий и Виктория Пилипенко с кумовьями Александром и Мариной Бойко. Все четверо погибли в ДТП в Чабанах в 2015 году

Жуткая авария произошла в феврале 2015 года. Компания друзей отмечала день рождения одного из приятелей. Около двух часов ночи молодые люди начали разъезжаться.

Александр и Марина Бойко вместе с кумовьями Юрием и Викторией Пилипенко сели в легковой автомобиль Skoda. Остальные – во внедорожник Lexus.

Обе компании двумя машинами направились в Хотов, но поехали по разным дорогам. Невероятно, но факт: на перекрестке в Чабанах их автомобили столкнулись.

Удар был такой силы, что Skoda разорвало на части – все, кто в ней был, погибли на месте.

Skoda разорвало на части

Skoda разорвало на части

ГСЧС в Киевской области

Отец Александра Бойко – Петр – рассказал OBOZREVATEL, что Саша и Марина находились на заднем пассажирском сиденье. Ударом их выбросило из авто.

"Я приехал на место ДТП, едва мне сообщили. Спрашиваю у людей, где Саша и Марина? Мне показывают – там. Своих детей я увидел рядом с бетонным забором, возле Украинского НИИ сельскохозяйственной радиологии", – с трудом сдерживает эмоции мужчина.

Фрагменты авто обнаружили на расстоянии нескольких десятков метров

Фрагменты авто обнаружили на расстоянии нескольких десятков метров

ГСЧС в Киевской области

ДТП в Чабанах

ДТП в Чабанах

ГСЧС в Киевской области

Умолял, стоя на коленях

За рулем Lexus находился Александр З. – друг Александра Бойко. В Едином реестре судебных решений есть данные, что в момент аварии водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности жуткого ДТП под Киевом, в котором погибли две семьи

Отец погибших говорит, что после трагедии Александр приходил к нему и умолял простить. "Он при свидетелях стоял передо мной на коленях. Говорил: "Дядя Петя, я такого натворил... Я вашего внука до 18 лет буду обеспечивать". Но потом он ударился в бега. Также начал кормить тех, кто в погонах", – говорит мужчина.

Внедорожник Lexus

Внедорожник Lexus

ГСЧС в Киевской области

В бегах водитель Lexus, по словам Петра Бойко, был полтора года. Говорит, его якобы прятали в одном из гипермаркетов на Троещине. В этой сети Александр возглавлял один из отделов. Поймали водителя случайно в ресторане, где он отмечал день рождения родственника.

Неожиданный поворот

Родные погибших говорят, что у Александра З. есть деньги и с их помощью он якобы "решает вопросы" в свою пользу. Примечательна ситуация и с одним из ключевых свидетелей. Вначале он говорил, что Skoda ехала с включенными фарами, но позже изменил показания на противоположные – рассказал OBOZREVATEL Петр Бойко.

Перекресток в Чабанах, где произошло ДТП

Перекресток в Чабанах, где произошло ДТП

Google. Maps

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Авария произошла в Чабанах Киево-Святошинского района

Авария произошла в Чабанах Киево-Святошинского района

Google. Maps

Адвокат пострадавших Виктор Демьянюк сообщил нашим журналистам, что эксперты в итоге приняли показания свидетеля и вынесли заключение, что виноват тот, кто ехал с выключенными фарами. Таким образом, водитель Lexus якобы не видел Skoda, потому и врезался в легковушку.

На сегодняшний день суды по резонансному делу продолжаются. Чем все закончится – пока под вопросом.

Отметим, что еще пять лет назад родственники погибших допускали, что водитель Lexus уйдет от ответственности. Сбудутся ли эти опасения?

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Харькове судят водителя фуры, который спровоцировал жуткое ДТП. В результате погиб водитель легковушки и двое пассажиров – супруги Евгений и Анастасия Еткало.

  • В Полтавской области продолжается суд над бизнес-леди Натальей Саенко, которая на переходе насмерть сбила 15-летнего школьника Артема Левченко.

  • В Украине растет число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Война на дорогах ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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