Умерли 13 заключенных: опубликованы ужасающие фото тюрьмы под Киевом

Заключенные Бучанской исправительной колонии (Киевская область) содержатся в ужасных условиях, что показали результаты проверки Генпрокуратурой.

Также ГПУ проверила содержание Бучанской многопрофильной больницы, где лечатся заключенные, передает пресс-служба.

"Элементарные условия проживания, приготовления пищи, поддержания личной гигиены не соответствуют требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Украины и другого законодательства. Значительное количество помещений находится в антисанитарном состоянии и нуждается в ремонте, а некоторые из них являются аварийными и опасными для пребывания людей. До сих пор не обеспечено достаточное отопление колонии: температура в помещениях значительно ниже +18 градусов", – говорится в сообщении.

Также в колонии заключенные изготавливают запрещенные вещи. За 2019 года было изъято 98 колюще-режущих предметов и 251 мобильных телефонов. Кроме того в колонии зафиксировали за год 42 случая, когда заключенных незаконно помещали в изолятор.

Из-за нехватки врачей и непредоставления надлежащей медицинской помощи за год умерли 13 осужденных. В больничных палатах на стенах грибок, осыпается штукатурка, а также отсутствует принудительная вентиляция. Также не соответствует установленным требованиям качество воды.

Колония в Буче ГПУ

Колония под Киевом ГПУ

Условия проживания в колонии ГПУ

Камеры в колонии ГПУ

Тюрьма в Буче ГПУ

Колония ГПУ

Колония ГПУ

Колония в Буче ГПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянской исправительной колонии №77 заключенные надругались над 23-летним ветераном АТО.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!