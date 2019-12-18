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18 декабря • обновлено в 17:19
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/ Криминал

Умерли 13 заключенных: опубликованы ужасающие фото тюрьмы под Киевом

1.4т
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Заключенные Бучанской исправительной колонии (Киевская область) содержатся в ужасных условиях, что показали результаты проверки Генпрокуратурой.

Также ГПУ проверила содержание Бучанской многопрофильной больницы, где лечатся заключенные, передает пресс-служба.

"Элементарные условия проживания, приготовления пищи, поддержания личной гигиены не соответствуют требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Украины и другого законодательства. Значительное количество помещений находится в антисанитарном состоянии и нуждается в ремонте, а некоторые из них являются аварийными и опасными для пребывания людей. До сих пор не обеспечено достаточное отопление колонии: температура в помещениях значительно ниже +18 градусов", – говорится в сообщении.

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Также в колонии заключенные изготавливают запрещенные вещи. За 2019 года было изъято 98 колюще-режущих предметов и 251 мобильных телефонов. Кроме того в колонии зафиксировали за год 42 случая, когда заключенных незаконно помещали в изолятор.

Из-за нехватки врачей и непредоставления надлежащей медицинской помощи за год умерли 13 осужденных. В больничных палатах на стенах грибок, осыпается штукатурка, а также отсутствует принудительная вентиляция. Также не соответствует установленным требованиям качество воды.

Колония в Буче

Колония в Буче

ГПУ

Колония под Киевом

Колония под Киевом

ГПУ

Условия проживания в колонии

Условия проживания в колонии

ГПУ

Камеры в колонии

Камеры в колонии

ГПУ

Тюрьма в Буче

Тюрьма в Буче

ГПУ

Колония

Колония

ГПУ

Колония

Колония

ГПУ

Колония в Буче

Колония в Буче

ГПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянской исправительной колонии №77 заключенные надругались над 23-летним ветераном АТО.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
тюрьма Офис генерального прокурора Украины
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