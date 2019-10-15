Умерла посреди дороги: в Киеве обнаружили труп женщины. Жуткие фото 18+

В Соломенском районе Киева во вторник, 15 октября, женщина пожилого возраста умерла прямиком на проезжей части дороги.

Инцидент произошел на улице Героев Севастополя, 1. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, женщина вышла на проезжую часть в неположенном месте, ей стало плохо, и она упала.

В Киеве женщина умерла посреди дороги Dtp.kiev.ua

Свидетели пытались помочь ей, но не смогли. Женщина умерла до приезда скорой помощи.

Примечательно, что на фото видно большие лужи крови вокруг тела погибшей.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 13 октября, на озере в парке "Победа" нашли труп мужчины. Убийство это или суицид – неизвестно.

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