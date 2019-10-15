Главная Новости
15 октября • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Умерла посреди дороги: в Киеве обнаружили труп женщины. Жуткие фото 18+

526 Читать материал на украинском

В Соломенском районе Киева во вторник, 15 октября, женщина пожилого возраста умерла прямиком на проезжей части дороги.

Инцидент произошел на улице Героев Севастополя, 1. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, женщина вышла на проезжую часть в неположенном месте, ей стало плохо, и она упала.

В Киеве женщина умерла посреди дороги

В Киеве женщина умерла посреди дороги

Dtp.kiev.ua

Свидетели пытались помочь ей, но не смогли. Женщина умерла до приезда скорой помощи.

Новости
В Киеве среди улицы расстреляли мужчину: вскрылся след Кремля

Примечательно, что на фото видно большие лужи крови вокруг тела погибшей.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 13 октября, на озере в парке "Победа" нашли труп мужчины. Убийство это или суицид – неизвестно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel