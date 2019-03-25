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/Криминал

Скончался на глазах посетителей: в бассейне Киева произошло ЧП

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В одном из спорткомплексов Киева в бассейном зале умер посетитель.

Трагедия произошла около 14:00 в понедельник, 25 марта, на пр. Владимира Маяковского в Деснянском районе. Как сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Деснянского райуправления полиции Наталья Федоровская, погибший – 57-летний житель Оболони.

"По предварительной информации, свидетели видели, как мужчине стало плохо. На глазах у людей он присел. Была вызвана скорая помощь, однако мужчина скончался, не приходя в сознание", – рассказала она.

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По данным же СМИ, посетитель спорткомплекса будто бы поскользнулся.

ЧП произошло в спорткомплексе на пр. Маяковского

ЧП произошло в спорткомплексе на пр. Маяковского

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле метро "Нивки" группа неизвестных напала на прохожего подростка и принялась бить ногами его гитару, которую парень нес за спиной.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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