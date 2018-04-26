В Киеве произошла стрельба из-за пакета с едой

В Киеве на Борщаговке в ночь на 26 апреля двое злоумышленников украли у прохожего еду и устроили перестрелку.

Инцидент случился возле дома по ул. Якуба Коласа, 1В. Потерпевший Николай рассказал что возвращался из продуктового магазина, когда у него внезапно украли пакет с покупками, сообщает "Информатор".

По словам пострадавшего, возле дверей в парадное он обнаружил, что забыл ключи дома. Он поставил пакет с продуктами на землю, чтобы позвонить жене, но двое мужчин подбежали, схватили пакет и бросились убегать.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Когда Николай побежал вдогонку за ворами, один из них достал пистолет и начал стрелять. Сообщается, что парень не пострадал. Одного из воров правоохранителям удалось задержать, второй объявлен в розыск.

Как писал "Обозреватель", в Киеве разыскивают воров, обчистивших магазин женских аксессуаров.