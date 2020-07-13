Украина депортирует иностранцев, которые устроили стрельбу в центре Киева. Иллюстрация.

Кабмин принял решение о депортации иностранцев, которые 4 июля устроили стрельбу в центре Киева, недалеко от развлекательного комплекса "Арена".

Речь идет о восьми людях. Об этом написало официальное интернет-представительство президента Украины на своем сайте.

"Правительство приняло решение о депортации восьми иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева", – говорится в сообщении.

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