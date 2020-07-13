Украина депортирует иностранцев, которые устроили стрельбу в центре Киева
Украина депортирует иностранцев, которые устроили стрельбу в центре Киева. Иллюстрация.
Кабмин принял решение о депортации иностранцев, которые 4 июля устроили стрельбу в центре Киева, недалеко от развлекательного комплекса "Арена".
Речь идет о восьми людях. Об этом написало официальное интернет-представительство президента Украины на своем сайте.
"Правительство приняло решение о депортации восьми иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 июля в центре Киева, недалеко от развлекательного комплекса "Арена", произошла массовая драка со стрельбой. OBOZREVATEL подробно узнал об инциденте.
В сети было опубликовано видео с моментом стрельбы в центре Киева.
В драке в центре Киева участвовали иностранцы.
Президент Владимир Зеленский обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову в связи с массовой дракой и стрельбой в Киеве.